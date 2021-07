Programma volontari Padiglione di San Marino Expo Dubai 2020: pubblicata la lista dei candidati selezionati

Il Commissariato Generale del Governo per l’Expo 2020 Dubai annuncia la pubblicazione della lista dei candidati selezionati per il Programma Volontari del Padiglione San Marino. La selezione delle 91 domande pervenute è stata rigorosa lezione ed ha previsto vari passaggi tra cui la valutazione dei titoli di studio, il livello di conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, il curriculum vitae, le esperienze lavorative e quelle maturate all’estero, la somministrazione di un test psicoattitudinale ed un colloquio con il Commissario Generale. Al termine di questo processo di selezione ha redatto, per ciascun periodo di svolgimento del programma, un elenco di candidati selezionati per il primo periodo: 1 settembre – 31 dicembre 2021 e per il secondo periodo: dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Il Commissariato Generale informerà tramite e-mail i candidati ammessi, i quali dovranno accettare o rifiutare l’offerta del programma volontari entro n. 3 giorni lavorativi.

Elenchi dei Candidati selezionati



ELENCO I

Lista con i nominativi – in ordine di priorità – dei candidati ammessi al programma volontari nel periodo 1 settembre – 31 dicembre 2021:

GIACOMINI MARIA

ZANNONI CHIARA

MAZZA IRENE

PELLICCIONI MARTINA

MAMI YLENIA

SELVA MARIA GIORGIA

ROSSI ELENA

ZONZINI ETTORE

MORRI NICOLA

ROSSI VIRGINIA MARIA



ELENCO II

Lista con i nominativi – in ordine di priorità – dei candidati ammessi al programma volontari nel periodo 1 dicembre 2021 – 31 marzo 2022:

GIACOMINI MARIA

ZANNONI CHIARA

BACCIOCCHI FEDERICA,

RAHBARNIA TINA

MANCINI GIULIA

SELVA MARIA GIORGIA

FRANCIONI ELENA

CANINI LUCA

ROSSI ELENA

FANTINI TOMMY

C.s. Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione Universale 2020 a Dubai