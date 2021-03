Gli Istituti Culturali, e San Marino Cinema annunciano la sospensione delle proiezioni al Cinema Concordia, in ottemperanza al Decreto n. 46/2021 fino a data da destinarsi. Ci auguriamo che presto, si possa tornare in sala a godere della settima arte e trovarsi insieme in totale sicurezza.

c.s. Istituti Culturali, e San Marino Cinema