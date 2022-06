Prolungati i termini di iscrizione al Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi 2022

Prolungato fino a domenica 3 Luglio il termine per la presentazione delle iscrizioni alla ottava edizione del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi.

3 giorni aggiuntivi per dare modo ai concorrenti di completare la fase di registrazione e formalizzare l’invio del materiale audio-video attraverso cui, in prima eliminatoria, saranno valutati.

Ricordiamo che il Concorso si svolgerà nela Repubblica di San Marino dal 13 al 17 settembre 2022 ed è suddiviso in due sezioni:

REPERTORIO ANTICO e BAROCCO

OPERA (da Mozart a tutto il ‘900)

Sempre più attenta alle esigenze dei giovani talenti e dei principali Teatri e Conservatori è dunque la Fondazione Tebaldi che annovera come Presidenti delle Giurie personaggi dal calibro internazionale quali per la sezione Opera, Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala e per quella Antico e Barocco, Laurent Brunner, Direttore dello Château de Versailles Spectacles.

Entrambi i Presidenti di Giuria offriranno una scrittura/contratto al Primo Classificato della sezione da loro presieduta: considerata l’importanza del premio in palio, gli organizzatori hanno ritenuto doveroso dare qualche giorno in più per l’invio della documentazione.

Info ed iscrizioni www.fondazionerenatatebaldi.org/en/announcement-2022/









Comunicato stampa

FRT