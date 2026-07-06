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Promemoria scadenza bando presentazione candidature per stage formativo a supporto della Delegazione APCE

6 lug 2026
Promemoria scadenza bando presentazione candidature per stage formativo a supporto della Delegazione APCE

Si rammenta che in data 13 luglio 2026 scade il termine per la presentazione delle candidature per uno stage formativo della durata di un anno a partire da settembre 2026 a supporto dell’attività della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Coloro che intendono presentare la propria candidatura dovranno inoltrare richiesta indicando i propri dati anagrafici e allegando curriculum vitae, a: Delegazione Consiliare presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE Palazzo Pubblico - P.zza della Libertà 47890 San Marino La richiesta potrà essere inoltrata anche con Tnotice (raccomandata elettronica) al seguente indirizzo: info.segristituzionale@pa.sm Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Segreteria Istituzionale 0549 882282 - 0549 885175

C.s. - Segreteria Istituzionale




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