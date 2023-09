Promopharma Main Official Sponsor al 2° Convegno Internazionale di Geriatria e Gerontologia della Repubblica di San Marino organizzato da ASSG

Promopharma, azienda leader nel settore dell'integrazione naturale, fondata a San Marino nel 1988, sarà Main Sponsor della seconda edizione del Convegno Internazionale di Geriatria e Gerontologia della Repubblica di San Marino dal titolo “Invecchiamento di successo: mito o realtà?”, e promuoverà in quest'ambito l'intervento “Ruolo degli integratori nell'anziano” a cura del dr. Marco Domenicali, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e Direttore Scuola di Specializzazione di Geriatria dell'Università di Bologna. La relazione, che si terrà insieme ad altre durante il Corso pre-congressuale organizzato da ASSG (Associazione Sanmarinese di Geriatria e Gerontologia) Giovedì 28 Settembre nella Sala Titano del Centro Congressi Kursaal di San Marino a partire dalle ore 16 e fino alle ore 20 circa, è riservato, previa iscrizione, a Medici Chirurghi, Odontoriatri, Psicologi e Psicoterapisti, Educatori, Fisioterapisti, Infermieri, Logoperdisti, Tecnici sanitari, farmacisti, Dietisti, Nutrizionisti ed altre categorie professionali in ambito sanitario. Da sempre impegnata nella formulazione e produzione di soluzioni naturali per il benessere e la salute della Persona, Promopharma collabora fin dagli esordi con importanti Istituti di Ricerca e Associazioni attive nel settore Wellcare e sarà presente alla 2° edizione del Convegno anche con un proprio desk informativo a disposizione di ospiti e relatori. Per info sul Convegno: Convegno Internazionale ASGG 2023 San Marino | Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria

