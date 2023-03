Promossa dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, la ‘Colazione di Primavera’ frutto dell’entusiasta organizzazione e del profondo impegno del Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San Marino

Alla presenza dei Capitani Reggenti - Le Loro Eccellenze Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta -, dell’Onorevole Congresso di Stato, dei Capigruppo Consigliari e dei Graditi Ospiti, nella giornata odierna presso il Ristorante ‘La Terrazza’ dell’Hotel Titano, il Centro di Formazione Professionale con grande entusiasmo ha organizzato la ‘Colazione di Primavera’, promossa dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS. Le allieve e gli allievi del primo e del secondo anno del Corso Operatore di Cucina e Operatore di Sala Bar, Settore Ristorazione, assieme ai loro insegnanti, hanno organizzato l’evento con impegno e professionalità, mettendo in pratica le nozioni apprese e dando dimostrazione delle abilità acquisite, cogliendo questa preziosa opportunità per fare conoscere la realtà del Centro di Formazione Professionale, presente sul territorio della Repubblica di San Marino dal 1980.

c.s. Segreteria di Stato Lavoro