Promozione dell’uguaglianza e lotta alla discriminazione: la Segreteria di Stato per la Sanità ha partecipato oggi a Roma al 5° incontro del Comitato direttivo sull’antidiscriminazione, la diversità e l’inclusione del Consiglio d’Europa

Nell'ambito della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, i membri, i partecipanti e gli osservatori del Comitato direttivo sulla lotta alla discriminazione, la diversità e l'inclusione – CDADI, si sono riuniti dal 15 al 17 marzo a Roma per svolgere un importante meeting di coordinamento. La promozione dell’uguaglianza, la lotta contro la discriminazione e la protezione dei gruppi vulnerabili sono stati i temi al centro dei lavori, in quello che era il quinto incontro del comitato dalla sua creazione. Presente anche la Repubblica di San Marino, in rappresentanza della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale. La dott.ssa Arianna Scarpellini, Dirigente delle Scuole Elementari e coordinatrice del progetto Tecum, applicazione attiva nel territorio sammarinese per il contrasto alla violenza di genere, ha così discusso insieme agli altri delegati il piano di lavoro 2022/23 della CDADI, volto a orientare in un ambiente in drammatico cambiamento il lavoro dei comitati di esperti sulle questioni dei Rom e dei nomadi, sui crimini d'odio e sull'integrazione interculturale dei migranti. Questo evento ha segnato l’inizio del secondo biennio di attività del Comitato, il quale ha elaborato nel pieno svolgimento delle sue funzioni testi normativi innovativi volti a promuovere strategie globali contro l’odio, a far rispettare l’uguaglianza di genere e ad attuare delle politiche e una governance a più livelli per l’integrazione culturale. Il tavolo di lavoro coordinato dal Presidente CDADI Triantafillos Loukarelis, si è arricchito oggi di interventi di alto profilo, come quello della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia della Repubblica italiana Elena Bonetti, il ViceSegretario generale del Consiglio d’Europa Bjørn Berge, il Vicepresidente della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza Francesco Verducci. Tra i partecipanti all’evento anche la Presidente della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), Maria Daniella Marouda.

