Promozione della destinazione San Marino a SIGEP 2023 In collaborazione con Shuttle Italy Airport

Aprirà domani presso il quartiere fieristico di Rimini, SIGEP 2023, l'appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all'Arte del Dolce. Fino a mercoledì 25 gennaio i professionisti della gelateria, della pasticceria, della panificazione artigianale e del caffè faranno tappa a Rimini per scoprire tutte le novità su materie prime, packaging, macchinari e per incontrare i maggiori gli esperti del settore. Saranno presenti oltre mille brand di espositori provenienti da ben 34 Paesi. Anche l’Ufficio del Turismo sarà presente, in collaborazione con Shuttle Italy Airport, con uno speciale truck brandizzato visitsanmarino posizionato all’esterno dell’ingresso del quartiere fieristico al fine di promuovere e di invitare i partecipanti italiani e stranieri a visitare la nostra Repubblica. Lo staff all’interno del truck, risponderà alle domande dei più curiosi e fornirà il materiale per rendere un’eventuale visita a San Marino il più piacevole possibile.

