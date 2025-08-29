TV LIVE ·
Promozione territoriale, prosegue il lavoro sinergico Italia-San Marino per il progetto The Lovely Places

Il comunicato stampa congiunto della Segreteria di Stato per il Turismo e del Ministero del Turismo Italiano

29 ago 2025
Si sono riuniti mercoledì scorso il Comitato Tecnico Scientifico e la Governance del Tavolo Territoriale sul Turismo alla presenza del Segretario di Stato Federico Pedini Amati, dei referenti del Ministero del Turismo, delle Regioni Marche ed Emilia Romagna e dei Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto The Lovely Places. All’ordine del giorno, la discussione sulle attività di promozione congiunta dei territori italiani e della Repubblica di San Marino nell'ambito della sinergia tra le due nazioni.

C.s. congiunto Segreteria di Stato per il Turismo - Ministero del Turismo Italiano




