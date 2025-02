Pronto soccorso, traumi, abuso di alcool e droghe: al via serate pubbliche nei Castelli del Gruppo Emergenza Urgenza Sammarinese

Lunedì 3 marzo a Faetano prende via il ciclo di incontri gratuiti aperti alla cittadinanza organizzati da GEUS -Gruppo Emergenza Urgenza Sammarinese. Si tratta di una associazione senza scopo di lucro nata nell’estate del 2024 su volontà di medici, infermieri, autisti-soccorritori, operatori di centrale 118 con l’obiettivo di promuovere l’educazione sanitaria nel settore dell’emergenza-urgenza, migliorare continuamente la qualità della gestione del paziente critico e soprattutto progettare ed erogare corsi di formazione, convegni e congressi, anche a carattere internazionale, nel campo dell’emergenza-urgenza. L’appuntamento del 3 marzo sarà presso la Sala del Castello di FAETANO alle ore 20:30 ed avrà come focus il pronto soccorso, il 118 e le patologie tempo-dipendenti, ovvero patologie come emorragie, arresto cardiaco e ustioni che necessitano di un intervento immediato per arginare i danni, prima di qualunque altra operazione. Già calendarizzata anche la seconda serata. Sarà lunedì 10 marzo alle 20:30 presso la Sala del Castello di MONTEGARDINO (sopra al bar). Qui si parlerà in particolare dei rischi legati all’abuso di alcol e droghe. L’accesso è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.

c.s. GEUS - Gruppo Emergenza Urgenza Sammarinese

