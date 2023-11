Proposta di assegnazione di una celletta nel Famedio del Cimitero Monumentale di Rimini per il giornalista Marco Magalotti

Il Famedio è comunemente identificato come quell’edificio speciale all’ingresso dei cimiteri monumentali destinato a raccogliere i resti delle persone più illustri e di rilievo: nel ns. Cimitero Monumentale di Rimini è costituito da numerose cellette murarie nelle quali dovrebbero essere tumulati i resti mortali di personalità riminesi che si sono prodigate in diversi campi per il bene dell’umanità e di Rimini. Da una ns. recente ricognizione in loco abbiamo potuto riscontrare che vi sono diverse lapidi illeggibili, qualche volta manca anche la lapide commemorativa ed è visibile solo un manufatto cementizio a chiusura della celletta nel quale è stato praticato un foro probabilmente d’ispezione. Nella poesia “ A livella” di Totò (Antonio De Curtis) che affronta con ironia il tema della morte emerge come la morte è, appunto, una 'livella' capace di appiattire ogni differenza sociale: condividiamo certamente ma come Associazione siamo anche convinti che il valorizzare il ricordo dei Cittadini che si sono maggiormente prodigati in ambito sociale, dell’informazione, del volontariato e lavorativo rappresenti un modo per poter essere esempio di un percorso di vita e professionale insostituibile per le nuove generazioni e non solo. La ns. non vuole essere una critica alle Amministrazioni Comunali di Rimini che si sono susseguite né ai Funzionari Comunali a cui è delegato questo importante servizio di comunità ma vorrebbe essere uno stimolo per l’attuale Amministrazione Comunale per una decisa e innovativa valorizzazione del Famedio Cimiteriale di Rimini sia in termini di ristrutturazione muraria che di rivisitazione informativa-divulgativa affinché sia d’immediata e facile lettura/conoscenza cronologica delle tumulazioni con la possibilità di conoscenza delle biografie di ciascun defunto sia recandosi sul posto che tramite il sito web istituzionale del Comune di Rimini. Scopo di questo ns. appello/proposta è che l’Amministrazione Comunale di Rimini valuti la possibilità di compiere un ulteriore passo di riconoscimento verso il ns. caro Marco Magalotti, dopo la recente intitolazione del Giardino situato (19-04-2023) tra le vie Bianchelli, Lucchesi e Drudi, effettuando delle verifiche approfondite per assegnare ai suoi resti mortali una celletta libera.

Rammentiano inoltre che nel 2001 su segnalazione del Prefetto Calandrelli il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nominò Marco Magalotti Cavaliere della Repubblica. Marco Magalotti è stato il pioniere del miglior giornalismo televisivo locale, ma anche esempio e punto di riferimento in un settore delicatissimo per funzioni e aspettative che rispondono al Diritto d’Informazione dei Cittadini offrendo una informazione sincera, oggettiva e senza condizionamenti. Marco Magalotti ha saputo interpretare con estrema umiltà e rispetto un ruolo difficile, sapendo con il lavoro quotidiano conquistarsi la fiducia di tutti i riminesi e non solo. Valorizzare il suo esempio serve a ridare sia ai Cittadini che ai giovani professionisti dell’informazione stimolo nel recupero di una genuina visione della comunicazione.

Cs UMC Ufficio Mobile Consumatori Il Presidente Alessandro Ceriani