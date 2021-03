Proposta di legge contro la diffusione di messaggi inneggianti al nazifascismo: già 600 le firme raccolte

Sono circa 600 (280 raccolte nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rimini e 292 nell’ufficio elettorale dell’anagrafe) le firme raccolte per il progetto di legge denominato “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per partecipare alla raccolta delle firme per questo progetto di legge, di iniziativa popolare, che è stata depositata lo scorso ottobre in Cassazione dal “Comitato Promotore Legge Antifascista Stazzema”, finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget. Un forte segnale, espresso dalla cittadinanza, contro tutto ciò che riguarda la propaganda nazifascista, l’ideologia fascista e nazista. È possibile sottoscrivere la petizione esibendo un documento d’identità, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Front Office in Piazza Cavour 29, orario: da lunedì a sabato 9-13 / martedì e giovedì anche 14-17, informazioni al numero 0541 704704, oppure presso l’ufficio elettorale in via Marzabotto 25, da lunedì a venerdì h 8-12, tel 0541.704797. Indirizzi di e-mail : urp@comune.rimini.it e elettorale@comune.rimini.it .

Cs Ufficio Stampa

