Proposta di Repubblica Futura: gettone dei consiglieri devoluto all'Iss.

Consapevoli del difficilissimo momento che la nostra sanità sta vivendo e della necessità di dare ogni contributo utile a sostenerne le esigenze, intendiamo proporre una iniziativa di vicinanza e attenzione da parte delle istituzioni politiche ai nostri operatori sanitari. Una iniziativa che sottolinei la partecipazione anche dei membri del nostro parlamento al sostegno del sistema sanitario e dei suoi operatori messi cosi a dura prova. La proposta è che il gettone che i consiglieri percepiranno Mercoledì, quando parteciperanno alla seduta per l’elezione dei nuovi Capitani Reggenti, venga devoluto al fine di contribuire a sostenere le esigenze dell’Ospedale e le spese per superare questo difficile momento. Certo una iniziativa prevalentemente simbolica, che non sostituisce gli interventi solidaristici che ciascun consigliere abbia già realizzato o intenda realizzare, ma che vuole significare come anche le istituzioni parlamentari sappiano partecipare fattivamente a questa grande sfida. Inoltre, anche nell’ottica di facilitare lo svolgimento della cerimonia e della nomina, RF parteciperà con una sua delegazione ridotta, consentendo già in tal modo un risparmio. I consiglieri che faranno parte della delegazione rinunceranno comunque a percepire il gettone consiliare. Nella speranza che la proposta possa essere accolta, cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutto il personale sanitario che si sta impegnando quotidianamente al massimo delle sue possibilità per affrontare la sfida del coronavirus.

c.s. Repubblica Futura

