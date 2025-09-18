TV LIVE ·
Proroga concessione suolo pubblico, soddisfatta USOT

18 set 2025
Con la Delibera n. 7 del 16 settembre, il Congresso di Stato ha autorizzato la proroga dell’utilizzo del suolo pubblico fino al 2 novembre 2025 nel Centro Storico di Città, a Borgo Maggiore e nelle vie di interesse turistico degli altri Castelli della Repubblica di San Marino. La misura consente a ristoranti, bar e attività commerciali di continuare a disporre di spazi esterni anche oltre il periodo estivo, offrendo così un servizio particolarmente apprezzato da cittadini, visitatori e turisti. L’estensione dell’utilizzo degli spazi all’aperto contribuisce infatti a valorizzare l’esperienza di accoglienza, accrescendo l’attrattiva delle attività e ampliandone la capacità ricettiva. Abbiamo chiesto con insistenza al Segretario di Stato per il Turismo, Pedini Amati, e al Segretario per il Territorio, Matteo Ciacci, di concedere questa proroga. A loro va quindi un sentito ringraziamento per l’attenzione dimostrata verso gli operatori del Settore e per aver condiviso con noi la convinzione che poter bere un caffè, mangiare o cenare all’aperto sia una bella opportunità per i clienti. Questo non solo li invoglia a fermarsi e consumare, ma anche a trattenersi più a lungo, vivendo un’esperienza piacevole e rilassante.

