GIUSTIZIA/LAVORO/INDUSTRIA “Proroga della scadenza per il versamento della Gestione Separata”

“Proroga della scadenza per il versamento della Gestione Separata”.

La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, la Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l'A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica e la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport, informano che il Congresso di Stato, in data odierna, ha adottato una Delibera per l’emissione di un Decreto Legge al fine di prorogare la scadenza per il versamento della Gestione Separata, con riferimento all’anno 2024, al 31 marzo 2025.

cs SdS Giustizia, Lavoro e Industria

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: