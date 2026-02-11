TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:53 Commissione Esteri, Beccari: "Nessun Paese ha cambiato opinione nel supportarci in Europa" 09:12 Smac e nuove regole fiscali: la CSU risponde ai dubbi dei cittadini 08:31 Infanzia ed Elementari insieme a Chiesanuova: via al “periodo ponte” di due anni
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Prorogata la chiusura temporanea di strada della Baldasserona fino al 31 marzo

11 feb 2026
Prorogata la chiusura temporanea di strada della Baldasserona fino al 31 marzo

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa che per consentire l’esecuzione di lavori al profilo stradale, la realizzazione di un'opera di sostegno e l'inserimento di nuovi sottoservizi, Strada della Baldasserona resterà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta e non sarà consentito anche ai pedoni dalle 16:00 di venerdì 13 febbraio alle 16:00 di martedì 31 marzo 2026. Durante i lavori, sarà consentito il traffico veicolare a doppio senso di marcia su via dei Bigelli anche per i non residenti. L'Aaslp ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa