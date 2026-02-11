Prorogata la chiusura temporanea di strada della Baldasserona fino al 31 marzo

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa che per consentire l’esecuzione di lavori al profilo stradale, la realizzazione di un'opera di sostegno e l'inserimento di nuovi sottoservizi, Strada della Baldasserona resterà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta e non sarà consentito anche ai pedoni dalle 16:00 di venerdì 13 febbraio alle 16:00 di martedì 31 marzo 2026. Durante i lavori, sarà consentito il traffico veicolare a doppio senso di marcia su via dei Bigelli anche per i non residenti. L'Aaslp ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici









