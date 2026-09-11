Prorogate al 5 ottobre le iscrizioni al corso per certificatori energetici dell'Università di San Marino

Le lezioni prenderanno il via il 9 ottobre. L’opportunità formativa è rivolta ai professionisti sammarinesi e a tutti coloro che operano e collaborano professionalmente a San Marino La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente comunica la proroga al 5 ottobre 2026 del termine per le iscrizioni al corso di formazione per Certificatori Energetici, promosso dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino con il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di Ingegneri, Architetti e Geometri. A seguito della proroga, l’avvio delle lezioni è fissato per venerdì 9 ottobre 2026. Il corso si inserisce nell’ambito dell’accordo avviato per la revisione della normativa sammarinese in materia di efficienza energetica degli edifici e per la formazione dei nuovi Certificatori Energetici Sammarinesi, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche necessarie ad accompagnare il territorio nel percorso di efficientamento energetico e di transizione energetica. Il percorso formativo prevede 72 ore di lezioni frontali, articolate in dodici giornate, e si rivolge sia ai professionisti che intendono accreditarsi per la prima volta come Certificatori Energetici della Repubblica di San Marino, sia a coloro che sono già accreditati e desiderano aggiornare e approfondire le proprie competenze. La proposta formativa rappresenta inoltre un’importante opportunità per tutti i professionisti, tecnici e operatori che lavorano o collaborano professionalmente a San Marino, anche se non sammarinesi, che si trovano quotidianamente a confrontarsi con la normativa, le procedure e le esigenze del territorio in materia di efficienza energetica degli edifici. Il corso è infatti pensato non soltanto come percorso finalizzato all’accreditamento, ma anche come occasione di aggiornamento e qualificazione professionale su tematiche destinate ad avere un ruolo sempre più centrale nella progettazione, nella riqualificazione e nella gestione del patrimonio edilizio.

Il percorso è proposto in tre modalità: 350 Euro per il corso completo con esame, 300 Euro per il corso completo senza esame, rivolto a coloro che intendano approfondire le tematiche oggetto del corso senza accreditarsi come Certificatori Energetici Sammarinesi, e 200 Euro per il corso di aggiornamento senza esame, destinato ai certificatori energetici già accreditati. “Abbiamo scelto di prorogare il termine per le iscrizioni per consentire a un numero più ampio di professionisti di cogliere questa opportunità formativa”, dichiara il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci. “La certificazione energetica e, più in generale, l’efficienza energetica degli edifici saranno sempre più centrali nelle trasformazioni che interesseranno il nostro patrimonio edilizio. Per questo è importante investire nella formazione e nell’aggiornamento di chi opera professionalmente a San Marino, mettendo a disposizione competenze qualificate e condivise. L’invito è quindi rivolto non solo ai professionisti sammarinesi, ma a tutti coloro che lavorano e collaborano con il nostro territorio e che vogliono approfondire queste tematiche.” Le iscrizioni sono aperte fino al 5 ottobre 2026 e possono essere effettuate sul sito dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina del Corso di Formazione per Certificatori Energetici sul sito dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (www.unirsm.sm/corso-certificatori-energetici) o contattare l’Università al numero 0549/882573.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio







