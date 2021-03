Prorogati i termini di registrazione dei DAE di proprietà di privati su territorio sammarinese

In riferimento alla legge n. 197 del 10 novembre 2020, si comunica che sono stati prorogati i termini utili per la registrazione dei DAE di proprietà di privati sul territorio sammarinese, con nuova scadenza fissata per il 10 giugno 2021. Nell’attesa che vengano terminati i lavori per l’allestimento della registrazione su apposita piattaforma web e che venga attivata l’APP DAE Responder RSM, i possessori di DAE sono tenuti a registrarsi sul sito www.iss.sm, visitando la sezione “Defibrillatori” e compilando il modulo che si potrà trovare nell’apposita sottosezione “Registra il tuo DAE”. Al fine di compilare il registro dei formati, chi è in possesso di un’abilitazione all’utilizzo del DAE (Corso DP RSM Progettocuore, Corso BLS-D, ecc.ecc.) si può registrare nella stessa pagina alla sottosezione “registra la tua abilitazione”, inviando alla mail indicata i propri dati personali e una scansione dell’attestato che ne certifica la formazione. Al fine di facilitare le registrazioni, è stato inoltre istituito il numero di telefono 331.4681153, a cui rivolgersi dalle 10.00 alle 12.00 tutti i giorni feriali, attivo anche come account WhatsApp. Risponderà un operatore per le domande e le eventuali difficoltà inerenti alla nuova Legge. Si comunica infine che dal 27 al 30 settembre prossimi verrà organizzata una manifestazione di quattro giorni interamente dedicata alle iniziative di formazione sull’approccio all’emergenza da arresto cardiaco e sulla rianimazione cardiopolmonare.

c.s. Segreteria di Stato Sanità