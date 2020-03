Prorogato al 16 aprile il termine del bando di concorso per lo sviluppo dell’identità visiva di Mediterranea 19 - Biennale Giovani Artisti d’Europa e Mediterraneo Nuove disposizioni per partecipare

In ottemperanza al decreto legge 44/2020, 8 marzo 2020, emanato dalla Repubblica di San Marino in raccordo con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana sulle nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, sono state introdotte delle modifiche alle modalità di presentazione degli elaborati.

Il plico dovrà essere spedito solo a mezzo posta ordinaria presso la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, Contrada Omerelli n. 23, 47890 – Città di San Marino – R.S.M.

Il termine di partecipazione al bando di concorso sarà il 16 aprile 2020, farà unicamente fede il timbro postale che non potrà essere posteriore al 16 aprile 2020.



