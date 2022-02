Prosegue ad Expo Dubai l'avventura dell'imprenditrice brianzola Monica Perna, volontaria per la Repubblica di San Marino

Prosegue nello spazio della Repubblica di San Marino l’esperienza come “volontaria” di Monica Perna, l’imprenditrice italiana dell’e-learning, expat a Dubai dal 2019, che ha scelto di dare il suo contributo gratuito all’Expo dei record e alla città che non si ferma mai. "San Marino, un patrimonio inestimabile di bellezza e cultura, un gioiello tutto da scoprire che mi ha conquistata"

Nello spettacolare contesto che ospita l'Esposizione Universale 2020, che sorge nel futuristico Dubai trade Center-Jebel Ali, il nuovo quartiere fieristico di 4,38 kmq a sud di Dubai, l'Expo dei primati, nel pieno della sua seconda fase, continua ad accogliere milioni di visitatori malgrado la pandemia e si conferma evento dai numeri straordinari. Opportunità, Mobilità e Sostenibilità sono i macrotemi che uniscono i 192 Paesi partecipanti intorno a progetti, idee e innovazioni nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali. Tra i volontari presenti, un esercito di oltre 35.000 volontari il cui lavoro è quello di rendere indimenticabile l’esperienza ad Expo, c'è anche l’imprenditrice italiana, Monica Perna, English Coach e CEO della Auge International Consulting fondata proprio a Dubai, impresa pioniera delle più recenti tecnologie del Metaverso applicate all’Education. La giovane imprenditrice originaria di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, partecipa all’evento nelle vesti di Country Team Member dal 23 gennaio scorso dando il suo contributo gratuito al management degli spazi che ospitano la Repubblica di San Marino. "Poco più di una settimana e nel padiglione di San Marino mi sento a casa. San Marino, mi ha stupita con un patrimonio inestimabile di bellezza e cultura, un gioiello tutto da scoprire che mi ha conquistata! Lo staff che gestisce questo spazio mi ha accolto con entusiasmo ed affetto ed io desidero ricambiare mettendo a disposizione il mio tempo e il mio lavoro. La scoperta della storia di questo Paese e le risorse che come volontaria sono chiamata a raccontare e promuovere, mi hanno permesso di scoprire un luogo ricchissimo di storia e cultura e risorse uniche oltre che l'operosità e la creatività di un popolo che punta con progetti innovativi ad uno sviluppo turistico sostenibile. Considero questa esperienza, per la quale mi sono candidata nel 2019, un'occasione di crescita ed un grande privilegio” Con oltre 110 mila visitatori nella prima fase, San Marino, la più antica Repubblica del mondo con una qualità della vita tra le migliori a livello globale, è un fiore all’occhiello di Expo, centro vitale di un padiglione piccolo ma ricco di contenuti, tra i Thematic District Pavilion più apprezzati per le sue attrazioni e appunto per l’entusiasmo dei volontari scelti tra i candidati con una conoscenza dell’inglese tale da poter assolvere alla loro funzione in totale autonomia e disinvoltura. “Dubai è una città che non dorme mai dove anche gli imprenditori si formano e si aggiornano di continuo per migliorarsi ed acquisire nuove skill. Devo a Dubai il successo della mia impresa proprio per questa spinta al miglioramento continuo e alla ricerca così come all’Italia il mio spirito creativo e la mia educazione” – aggiunge l’imprenditrice brianzola, amministratrice nell’emirato di un’impresa che impiega oltre 30 persone e forma più di 700 mila studenti in tutto il mondo. “Non ha importanza che tu sia un imprenditore milionario o uno studente neolaureato. - conclude - Qui ogni esperienza di valore non è mai un traguardo ma il punto di partenza per un nuovo obiettivo. Era mio desiderio fin da quando sono arrivata a Dubai, dedicare a questa città che mi ha accolto, una parte del mio tempo e del mio lavoro in segno di riconoscenza per quanto ho ricevuto come persona e come imprenditrice. Non poteva essere più bello di così svolgere la mia esperienza in questo spazio, insieme al team della Repubblica di San Marino dove vi invito tutti e vi aspetto”.