Prosegue fino al 31 gennaio la raccolta fondi a favore dei canili di Rimini

Proseguirà anche nel nuovo anno - fino al 31 gennaio 2023 - la promozione a favore degli ospiti dei canili comunali di Rimini e Vallecchio organizzata dall’azienda elicicola Demetra di Rimini. L’iniziativa, lo ricordiamo, prevede la donazione di 1€ per ogni prodotto venduto (online e offline): “Il mese di dicembre è stato molto positivo - spiega Daniele Bartocci, titolare di Demetra - ma, con il Natale di mezzo, ci aspettavamo in un certo senso questa risposta. Del resto, è un’iniziativa che avremmo potuto allestire in qualsiasi periodo dell’anno, ma abbiamo scelto proprio le festività natalizie perché gli incassi sono maggiori e dunque la percentuale da devolvere ai canili è più alta. In ogni caso, l’auspicio è che la raccolta fondi proceda a gonfie vele anche nel mese di gennaio perché, al di là dell’aspetto commerciale, noi siamo amanti degli animali e saremmo davvero felici di poter dare una mano concreta agli ospiti dei canili riminesi”. La raccolta fondi a favore di Fido proseguirà dunque ancora per un mese sul sito demetrarimini.com. Per partecipare basta acquistare un prodotto tra la crema viso, il siero viso o il contorno occhi e contribuire così al sostentamento dei canili di Rimini e Vallecchio. Al termine della raccolta fondi (che terminerà, come detto, a fine gennaio) lo staff di Demetra, con la cifra raccolta, provvederà ad acquistare beni materiali secondo le indicazioni della responsabile della struttura (cibo, coperte, antipulci, giochi, ecc.).

cs Press service