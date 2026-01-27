TV LIVE ·
Prosegue il confronto sui frontalieri: nuovo incontro con la Senatrice Spinelli a San Marino

27 gen 2026
Prosegue in maniera costruttiva il dialogo tra le organizzazioni sindacali CSdL, CDLS, USL e la Senatrice Domenica Spinelli, tornata venerdì scorso a San Marino per un nuovo momento di confronto sui temi che riguardano il lavoro frontaliero. All’incontro, assieme ai Segretari Generali delle tre sigle sindacali, hanno preso parte anche Agostino D’Antonio, Alessandro Stacchini e Daniele Tomasetti, rappresentanti dell’Ufficio di Presidenza del CSIR. Confermata la volontà di mantenere aperto e concreto il canale di interlocuzione tra Istituzioni e sindacati. Nel corso della riunione, le Organizzazioni Sindacali hanno consegnato alla Senatrice un documento riepilogativo ed illustrativo delle principali problematiche che attendono una soluzione equilibrata per la piena tutela dei diritti dei lavoratori frontalieri, sia sotto il profilo normativo nazionale che convenzionale tra i due Stati. L’incontro ha confermato un clima di ascolto e collaborazione, con l’impegno reciproco a proseguire il confronto nelle prossime settimane, approfondendo gli argomenti e lavorando a soluzioni che tengano insieme equità, sostenibilità e rispetto dei diritti. I sindacati esprimono soddisfazione per la prosecuzione del dialogo e ribadiscono l’importanza di un confronto continuo e responsabile tra Istituzioni e parti sociali, nell’interesse dei lavoratori e dei territori coinvolti.

C.s. - CSdL - CDLS - USL





Riproduzione riservata ©

