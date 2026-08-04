Prosegue il piano asfaltature: la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ringrazia A.A.S.L.P. e i cittadini

Prosegue il piano asfaltature: la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ringrazia A.A.S.L.P. e i cittadini.

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.), ai tecnici, al personale operativo e alle imprese incaricate per l’importante lavoro che stanno portando avanti nell’ambito del Piano delle asfaltature 2026, che interessa numerose strade della Repubblica secondo una programmazione definita e articolata. Gli interventi in corso rappresentano un investimento concreto sulla sicurezza della circolazione, sul decoro urbano e sulla qualità della rete viaria, con opere diffuse in tutti i Castelli che consentiranno di migliorare sensibilmente la percorribilità delle nostre strade. Un particolare ringraziamento è rivolto anche ai cittadini, ai residenti, agli operatori economici e a tutti gli utenti della strada per la pazienza, la collaborazione e il senso civico dimostrati durante l’esecuzione dei lavori. Siamo consapevoli che cantieri di questa portata comportano inevitabili disagi temporanei, modifiche alla viabilità e rallentamenti, ma si tratta di interventi indispensabili per garantire infrastrutture più sicure ed efficienti. La Segreteria continuerà a monitorare l’avanzamento del programma, in costante collaborazione con A.A.S.L.P., affinché le opere vengano completate nel rispetto dei tempi previsti e con la massima attenzione alla qualità degli interventi. Investire nella manutenzione delle infrastrutture significa investire nella sicurezza dei cittadini e nella cura del territorio: un impegno che il Governo intende portare avanti con continuità e concretezza.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente

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