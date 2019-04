Prosegue il progetto Fibra ottica dell’AASS

L’Azienda si farà carico per un periodo limitato anche del collegamento dal contatore dell’energia elettrica all’abitazione dell’utente. Un’opportunità da non perdere L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici sta continuando la realizzazione della rete in fibra ottica FTTH. Una infrastruttura che rappresenta un asset strategico per lo sviluppo e la crescita economica della Repubblica di San Marino e che già centinaia di utenti stanno utilizzando. La rete FTTH consente di navigare ad una velocità fino ad 1 Gigabit al secondo. I lavori, avviati nel 2016, hanno per il momento raggiunto le aree di Rovereta, Falciano, Dogana, Serravalle e parte di Domagnano e Borgo Maggiore collegando circa 9.000 unità immobiliari su un totale di circa 24.000. Al momento sono in corso le opere di posa nel centro storico di San Marino Città, di Borgo Maggiore e Domagnano. Va ribadito che l’AASS non offre direttamente servizi di telecomunicazione agli utenti ma, una volta realizzata l’infrastruttura, la mette a disposizione, con canoni mensili concordati e consultabili sul sito www.aass.sm, degli operatori di telecomunicazioni autorizzati che a loro volta si interfacciano con famiglie e imprese. Oltre alla realizzazione della rete vera e propria, l’AASS è impegnata anche nella realizzazione dell’ultimo tratto di impianto, cioè il collegamento che dal contatore elettrico conduce fino all’interno di ogni singola unità abitativa, collegamento che viene realizzato utilizzando i cavidotti dei conduttori dell’energia elettrica o della linea telefonica dell’impianto di proprietà dell’utente. Questa attività, in gergo “risalita verticale”, dovrà essere svolta necessariamente dagli installatori di impianti elettrici abilitati, il cui elenco è consultabile sul sito www.aass.sm. La realizzazione della risalita verticale sarà gratuita per tutti gli utenti entro un periodo limitato successivo al completamento dei cantieri, poiché è la stessa AASS che si farà carico degli oneri. In questo modo gli utenti saranno pronti a sottoscrivere i contratti di fornitura dei servizi di telecomunicazioni senza ulteriori costi. Nessun importo o canone sarà addebitabile agli utenti che, completato il collegamento dell’unità abitativa, decidessero di non sottoscrivere un contratto di fornitura dei servizi con gli operatori di telecomunicazioni. Una opportunità unica, grazie allo sforzo di AASS, nella convinzione che possa costituire per San Marino e per i sammarinesi un importantissimo volano di sviluppo.

Comunicato stampa

AASS