Prosegue l’anno dantesco con la consueta lectura del prof. Gobbi: quest’anno non un canto, ma la vita di Dante attraverso la sua opera.

Si terrà mercoledì 10 novembre, alle ore 21, presso il Teatro Titano, la terzultima conferenza – la sesta di otto – dell’Anno Dantesco, organizzato dal Comitato per il Settecentesimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta e dalla Società Dante Alighieri di San Marino. La rassegna, costellata da numerosi eventi paralleli, mostre e proiezioni cinematografiche, si è rivelata quest’anno ricca ed eterogenea come mai prima. Per l’occasione il professor Maurizio Gobbi, già docente di Storia e Filosofia del nostro liceo nonché rinomato divulgatore e interprete dei versi danteschi, terrà una lezione dal titolo “La vita di Dante. Un percorso autobiografico attraverso le sue opere”. Verrà ricostruita, in modo approfondito e originale, la storia della vita di Dante, corredata da molteplici citazioni tratte dalla Commedia e non solo. Un esaustivo racconto biografico, dove le fonti storiche si alterneranno alle terzine e ai vari brani, rigorosamente parafrasati e commentati. Verranno narrati gli amori, le amicizie, gli studi, le opere in latino e in volgare che hanno fatto di Dante il più grande scrittore di tutti i tempi. Un percorso dal quale emerge un grande intellettuale, studioso di tutto lo scibile dell’epoca, un politico intransigente, che pagherà di persona l’amore per la libertà di Firenze, oppositore della corruzione morale, civile e sociale causata dalla classe borghese emergente. La storia di un uomo che ha fatto della sua vita un’opera immortale. Sarà poi il turno della professoressa Meris Monti, mercoledì 24 novembre, che nella conferenza “Lume v’è dato a bene e malizia e libero voler” esplorerà il tema, carissimo a Dante, sia da un punto di vista civico che esistenziale ed escatologico, della libertà, “dono” per gli uomini e, come vedremo – in un parallelismo con la libertas lasciata in eredità dal santo alla futura Repubblica – alle comunità e agli Stati. Chiuderà il ciclo la serata concertistica di mercoledì 1 dicembre, curata dal Maestro Marco Capicchioni, “Dante in musica. I compositori ispirati dal Poeta”. I talentuosi allievi dell’Istituto Musicale eseguiranno vari brani del repertorio classico e contemporaneo, legati, per temi e suggestioni, alla figura e all’opera dell’Alighieri, celebrando così la messa in musica del genio e dell’immaginario del grande poeta fiorentino. Sempre a dicembre si terrà la presentazione dell’annuario dell’Associazione Dante Alighieri, “Identità sammarinese”, che vedrà raccolti in un prezioso volume numerosissimi contributi culturali dei più vari settori.

