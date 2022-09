Prosegue l’espansione internazionale di BKN301 Tech: il gruppo sbarca in Qatar con SBS, fondata da Sheikh Abdulla Eid M T Al-Thani In JV con lo sceicco Abdulla Eid M T Al-Thani, costituita una nuova società con sede a Doha: un tassello strategico per raggiungere i Paesi del Golfo Arabico e affermarsi quale operatore di riferimento nel Banking as a Service.

Prosegue l’espansione internazionale del gruppo BKN301, realtà fintech che offre soluzioni di Banking-as-a-Service con focus sui mercati ad alta crescita che, grazie a BKN301 Tech S.r.l., società tecnologica del gruppo, sbarca in Qatar in partnership con Soft Lab Business Solutions & Consulting WLL (SBS). Soft Lab Business Solutions & Consulting WLL (SBS), fondata dallo sceicco Abdulla Eid M T Al-Thani, fornisce consulenza e strumenti in grado di coprire tutti le esigenze delle aziende accompagnandole in un percorso di evoluzione in grado di incrementare la produttività e attivare processi di innovazione in Qatar. In linea con gli obiettivi della JV e con le dinamiche dell’area geografica di interesse è stata creata la nuova società “BKN301 Software Design WLL”. La società ha sede a Doha, località strategica che consente l'accesso diretto a tutta la zona del Golfo Arabico. Questo nuovo passaggio è altamente strategico per il gruppo BKN301 che punta ad affermarsi nei mercati ad alta crescita quale operatore di riferimento nel Banking as a Service. Il Golfo Arabico e i Paesi che vi si affacciano rappresentano infatti un'area geopolitica caratterizzata da forte crescita demografica e basso tasso di utilizzo delle moderne tecnologie digitali applicate al mondo dei pagamenti, con un numero di adulti che possiedono un cellulare che ha però già raggiunto l'83% della popolazione. L’interesse verso pagamenti digitali e servizi bancari innovativi sta però crescendo velocemente, basti pensare che secondo un report di Statista[1], il valore totale delle transazioni digitali nel Paese raggiungerà i $5.58 miliardi entro la fine del 2022 e nei prossimi 5 anni continuerà a crescere con un CAGR del 13,4% raggiungendo i $10.47 miliardi nel 2027. A questo si aggiunge l’importanza di un’offerta digitale che possa aiutare le PMI locali ad espandere le proprie attività su scala globale, grazie alle nuove tecnologie basate sulla blockchain che permettono di abilitare strumenti finanziari con sicurezza e velocità.

Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301, commenta: “Con l’apertura della nuova società a Doha poniamo le basi per espanderci in tutta regione dei Paesi MENA - Medio Oriente e del Nord Africa. “BKN301 Software Design WLL” ha l’obiettivo di portare nuovi strumenti finanziari digitali, sicuri e veloci ai Paesi ad alta crescita che ancora però scontano una scarsa offerta di soluzioni innovative che possa accompagnarli in questa transizione. Crediamo che le opportunità offerte dalla digitalizzazione di questi servizi rappresenti una straordinaria leva di crescita ed evoluzione per l’economia dei Paesi di questa area. Una visione che condividiamo anche con il partner”.

