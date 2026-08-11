Prosegue l’estate di Poste San Marino con l’emissione di tre nuovi francobolli

Prosegue l’estate di Poste San Marino con l’emissione di tre nuovi francobolli.

Prosegue a ritmo serrato il programma filatelico di Poste San Marino che, dopo aver annunciato l’emissione filatelica e numismatica dedicata alla visita pastorale di Papa Leone XIV alla Repubblica di San Marino, in programma per il prossimo 22 agosto, presenta tre nuove emissioni filateliche disponibili da venerdì 28 agosto 2026.



Le emissioni si sviluppano lungo due filoni tematici: “Siti UNESCO” e Fumetti, confermando l’impegno di Poste nella valorizzazione del patrimonio culturale e delle eccellenze artistiche contemporanee.



La serie dedicata ai Siti UNESCO e alla celebrazione delle relazioni diplomatiche della Repubblica, prosegue nel suo secondo anno e, nel 2026, rende omaggio a Giappone e Norvegia con due foglietti, ciascuno composto da quattro francobolli del valore facciale di 1,35 euro.



L’emissione dedicata al Giappone, raffigura il Memoriale della Pace di Hiroshima (Genbaku Dome), unica struttura rimasta nell’area colpita dalla bomba atomica del 6 agosto 1945 e oggi simbolo universale di pace e di speranza per un mondo libero da armi nucleari. L’emissione ricorda inoltre il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche e il 65° anniversario delle relazioni ufficiali tra San Marino e il Giappone.



L’emissione dedicata alla Norvegia celebra il 30° anniversario di relazioni diplomatiche tra i due Paesi e raffigura i fiordi Geirangerfjord e Nærøyfjord, tra i più lunghi, profondi e spettacolari al mondo, riconosciuti Patrimonio UNESCO per la loro straordinaria bellezza naturale, caratterizzata da pareti rocciose a strapiombo e suggestive cascate.



Il secondo filone protagonista è quello dedicato ai Fumetti, con un francobollo del valore di € 2,25 che rende omaggio a Tokidoki e, in particolare a Libertas, la mascotte ufficiale del Padiglione della Repubblica di San Marino a EXPO 2025 Osaka. L’emissione, sarà emessa proprio nel giorno di apertura di San Marino Comics, sottolineando il legame profondo tra la filatelia e il mondo dell’illustrazione contemporanea.



Creata dall’artista Simone Legno, co-fondatore e Chief Creative Officer di Tokidoki, Libertas racchiude i principali simboli della Repubblica: le Tre Torri, riprodotte anche nei suoi occhi, le piume bianco-azzurre dello stemma, i capelli verdi che richiamano la natura e il Monte Titano e il ventaglio, omaggio al Giappone, Paese ospitante di EXPO Osaka 2025.



Simbolo della resilienza e dell’indipendenza della Repubblica, Libertas approda ora su un francobollo pronta a intraprendere, insieme a tantissimi altri personaggi colorati e fantastici, un nuovo viaggio nel mondo per raccontare la storia, i valori e l’identità della Repubblica più antica del pianeta.



Tutte le emissioni saranno disponibili a partire da venerdì 28 agosto 2026 sul sito ufficiale di Poste San Marino e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.



Specifiche tecniche delle due serie postali denominate “Siti UNESCO”: Giappone e Norvegia



Valori: n.1 valore da euro 1,35 (uno/35) in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 15.000 francobolli

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 x 13¼

Formato francobolli: 40 x 48 mm

Bozzettista: Monika Dattner





Specifiche tecniche della serie postale denominata “Tokidoki”



Valori: foglietto formato da n. 1 valore da euro 2,25 (due/25)

Tiratura: 15.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 ¼ x 13

Formato francobollo: 30 x 40 mm

Formato foglietto: 90 x 140 mm

Bozzettista: Simone Legno

Credits: ©TOKIDOKI, LLC. Designed by Simone Legno





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