Prosegue l'impegno del comitato per la rinascita di Uffogliano-Ponte Santa Maria Maddalena.

Il comitato per la rinascita di Uffogliano-Ponte Santa Maria Maddalena rilancia la sua piattaforma con l’obiettivo primario di combattere il degrado ambientale e sociale e di rigenerare lo spirito comunitario e l’identità di quel territorio. Grazie all’atteggiamento collaborativo con le istituzioni locali e all’attiva partecipazione dei residenti è stato possibile raggiungere alcuni , importanti, risultati ma la strada da fare è ancora lunga e impegnativa. Vediamo più in dettaglio lo stato di attuazione del Manifesto per la rinascita di Uffogliano Ponte Santa Maria Maddalena e le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi indicati. E’ evidente che in questi mesi si è andato ridefinendo il quadro delle priorità e sono emerse nuove problematiche da affrontare insieme e risolvere.

Obiettivi raggiunti: Interventi per la messa in sicurezza della via Uffogliano in località Pantano, Cantina e la Valle a seguito delle frane della primavera 2023 e autunno 2024, collocazione di nuovi Guard rail e sistemazione degli esistenti

1. Allacciamento alla rete dell’acquedotto di alcune famiglie che non erano ancora collegate

2. D’intesa con altri comitati abbiamo ottenuto di non far passare il traffico da e per la cava sulla via Uffogliano e sulla viabilità del Ponte Santa Maria Maddalena;

3. Stanziamento da parte della Protezione Civile di adeguati fondi per la messa in sicurezza della montagna di Uffogliano e sviluppo della fase progettuale di un intervento che si preannuncia particolarmente complesso.

Tra le urgenze occorre evidenziare:

