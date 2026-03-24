Prosegue l’iniziativa didattica sulle Istanze d’Arengo che vede protagonisti, a Palazzo Pubblico, le alunne e gli alunni delle Classi Terze della Scuola Media

Prosegue l’iniziativa didattica sulle Istituzioni sammarinesi e in particolar modo sulle Istanze d’Arengo che vede protagonisti, a Palazzo Pubblico, le alunne e gli alunni delle Classi Terze della Scuola Media. Giovedì 26 e venerdì 27 marzo p.v. si terranno infatti le ultime Udienze che gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno concesso per la simulazione didattica al termine del laboratorio organizzato dalla Dirigenza della Scuola Media in collaborazione con il Dirigente dell’Ufficio Segreteria Istituzionale e i docenti della Scuola medesima. Nell’ambito delle predette Udienze - alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini - i giovani studenti sammarinesi presenteranno nella Sala del Consiglio Grande e Generale alcune Istanze d’Arengo da discutere e poi votare, riproducendo un’esperienza formativa finalizzata a sviluppare la sensibilità di ciascuno alla cittadinanza attiva e consapevole nonché a promuovere una partecipazione diretta e concreta alla vita pubblica. Parteciperanno all’Udienza di giovedì 26 marzo 2026 le Classi Terze della Scuola Media di Fonte dell’Ovo - Sezioni D, F e G - e a seguire, le Sezioni 3H, 3I e 3L della stessa Scuola. Nella giornata di venerdì 27 marzo p.v. sarà la volta delle Classi Terze – Sezioni 3C e 3M - della Scuola Media di Fonte dell’Ovo e, infine, delle Sezioni 3B, 3D e 3E della Scuola Media di Serravalle.



c.s. Ufficio Segreteria Istituzionale













