Prosegue la partecipazione sammarinese alla 77^ sessione dell'Assemblea Onu

Continua la settimana dedicata alla 77˄ sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che vede presente il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una Delegazione di funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri e dai Rappresentanti della Missione Permanente di San Marino presso le Nazioni Unite. Il Segretario di Stato Luca Beccari ha partecipato, nella giornata di ieri, al Concordia Annual Summit ed è intervenuto al panel titolato “Strengthening Trust in Insitutions”, un convegno tenutosi parallelamente ai lavori dell’Assemblea Generale e che riunisce annualmente alcuni tra i maggiori leader e esponenti internazionali del mondo imprenditoriale, governativo e no-profit. Nel suo intervento, il Segretario di Stato Beccari ha esaminato alcuni temi rilevanti, tra cui l’importanza della fiducia dei cittadini nelle istituzioni - siano esse nazionali, regionali o globali – per il buon funzionamento delle società e per l’efficace mantenimento del sistema di governance multilaterale. Nella stessa giornata di ieri, Beccari ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri ungherese, Péter Szijjártó, con il quale ha proceduto alla firma di un PPI (Accordo sulla Protezione e Promozione degli Investimenti). Con il collega ungherese si è inoltre trattenuto a colloquio per sviluppare i temi relativi alla collaborazione bilaterale in vari settori. In serata Le loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e dall’Ambasciatore accreditato presso la Missione permanente presso le Nazioni Unite, Damiano Beleffi, hanno preso parte al ricevimento offerto dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, tenutesi presso il Museo di Storia Naturale. Nella mattinata odierna, il Segretario di Stato Beccari ha partecipato alla consueta colazione di lavoro a livello ministeriale dei Paesi membri di Uniting for Consensus (UFC), presieduto dal Vice-Ministro degli Affari Esteri italiano SE Marina Sereni, presso la Missione Permanente italiana. Riconfermata da San Marino la consueta posizione a favore di una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite basata su un’espansione dei seggi non permanenti al fine di rendere il meccanismo di partecipazione al Consiglio di Sicurezza più democratico e trasparente. Di seguito, il Segretario di Stato Beccari ha altresì avuto un incontro bilaterale con il Ministro degli Affari Esteri della Georgia, Ilia Darchiashvili, nel cui ambito sono stati approfonditi i rapporti bilaterali e il relativo potenziale. Dal confronto è emersa anche la previsione di uno scambio di visite ufficiali nei rispettivi Paesi, nonché l’avvio della negoziazione di un Memorandum sulle consultazioni politiche rafforzate.

cs SdS Esteri

