Prosegue la raccolta firme per la depenalizzazione dell’aborto a San Marino, da domani anche nel fine settimana

La raccolta firme per indire il referendum per la depenalizzazione dell’aborto a San Marino sta proseguendo. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì restano le postazioni fisse di Murata in via del Serrone 107 (palazzina Bar Tabarrini) e di Dogana presso il Ritrovo dei Lavoratori rispettivamente dalle ore 13 alle 18 e dalle 14 alle 18. Ora che le normative anti-covid lo consentono, abbiamo predisposto anche una serie di banchetti che, durante i fine settimana, porteranno la raccolta firme di volta in volta su tutto il territorio.

Per il prossimo week end sono previste le seguenti postazioni:

- Venerdì 23 aprile dalle ore 17 alle ore 19 presso il SEM Caffé di Dogana;

- Sabato 24 aprile dalle ore 16 alle ore 18,30 in Piazza Filippo da Sterpeto a Domagnano e sotto i portici di Borgo Maggiore (nei pressi della farmacia); dalle 15 alle 18 anche presso il Parco Ausa, solo in caso di bel tempo;

- Domenica 25 aprile dalle ore 15,30 alle 17,30 presso Altro Gelato a Domagnano e dalle ore 17 alle ore 19 presso il locale Time Off a Borgo Maggiore.

c.s. Unione Donne Sammarinesi