Prosegue la Visita degli Ecc. mi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi ad Andorra.

Prosegue la Visita degli Ecc. mi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, a Andorra in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2025. Nella mattinata di ieri, la Reggenza è stata accolta in Visita presso la sede del Consiglio Generale dai vertici del Parlamento di Andorra, il Presidente, Síndic General Carles Enseñat Reig e la Vice Presidente, Sandra Codina. Nell’ambito del proficuo colloquio intercorso, alla presenza anche degli Ambasciatori di San Marino ad Andorra Luca Brandi e di Andorra presso il Titano, Carles Alvarez Marfany, i vertici andorrani hanno espresso il più sentito ringraziamento e hanno sottolineato come questa visita si inserisca e preceda l’incontro tra i Gruppi Interparlamentari dei rispettivi Paesi che avverrà l’11 giugno prossimo a San Marino e la relativa firma del Memorandum di collaborazione tra i Gruppi di Amicizia. La Reggenza nell’occasione ha espresso vivo ringraziamento per la particolare accoglienza ricevuta anche nell’ambito dei Giochi dei Piccoli Stati e ha rimarcato l’amicizia e la proficua collaborazione tra i rispettivi Paesi, che quest’anno compirà trent’anni di relazioni internazionali ufficiali a livello diplomatico. Infine, sono state affrontate le tematiche di comune interesse anche relative all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e quelle legate alla più stringente contemporaneità sulla scena globale. Si è trattato di un incontro molto cordiale e proficuo a testimonianza dell’ottimo rapporto intercorrente tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra. Nell’ambito della partecipazione istituzionale della Reggenza alla XX edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, già dalle prime giornate, il bilancio delle competizioni ha registrato molteplici soddisfazioni che hanno fatto gioire i sammarinesi e non solo, grazie alle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo vinte dagli atleti biancoazzurri. La presenza dei Capitani Reggenti ad Andorra, a fianco delle atlete e degli atleti, è stata particolarmente sentita e ha voluto testimoniare il forte e vivo attaccamento, a partire dalle più Alte Istituzioni, ai giovani e ai valori dello Sport, ma soprattutto rappresentare la stima e il sostegno da parte di tutta la Comunità nel corso di questo emblematico capitolo sportivo e non solo. La Reggenza ha potuto seguire le gare e gli atleti sammarinesi nelle molteplici discipline e nelle differenti sedi. La Reggenza, nel congratularsi con tutti gli atleti sammarinesi partecipanti e con coloro che ad oggi stanno arricchendo il medagliere sammarinese, ha voluto rimarcare che questo viaggio olimpico è stata occasione per condividere insieme gioie e emozioni e per portare i colori bianco azzurri sulla vetta. Nel pomeriggio odierno la Reggenza e la Delegazione Istituzionale faranno rientro in Repubblica.

