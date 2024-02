Prosegue la visita in Argentina del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari con l’incontro con la Ministra delle relazioni estere, Diana Mondino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato nella giornata di ieri l’omologa Ministra delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto della Repubblica Argentina, Diana Mondino, con la quale ha ripercorso le tappe più recenti del rapporto bilaterale, caratterizzato da un’accresciuta collaborazione in numerosi ambiti. L’incontro fa seguito alla serie di visite e di cooperazioni proficue messe in campo negli ultimi tre anni, che hanno condotto alla sottoscrizione di Accordi e alla programmazione di iniziative di mutuo interesse. Particolare risalto è stato dato da entrambe le parti ai doppi cittadini che vivono nei due Stati e al trentesimo anniversario dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche. I due Alti Rappresentanti hanno rimarcato la loro volontà di continuare ad accrescere i settori di collaborazione in diversi ambiti, tra cui quello economico e di rispettiva promozione turistica. San Marino ha auspicato che possa essere affrontata in maggiore dettaglio la questione del riconoscimento automatico dei titoli di studio, a diretto beneficio dei tanti cittadini argentino- sammarinesi che vivono in entrambi i Paesi. Sono state inoltre trattate le questioni afferenti all’agenda internazionale, all’Accordo di Associazione e al Mercosur. La Ministra Mondino ha sottolineato che San Marino è un esempio di quanto le ridotte dimensioni territoriali non siano di impedimento ad un proattivo sviluppo interno e internazionale. Infine, è pervenuto da parte sammarinese l’invito alla Ministra Mondino a ricambiare la visita nella Repubblica di San Marino.

