Proseguono gli aiuti per il progetto di Padre Giorgio in Mozambico. La sua lettera d'auguri

Proseguono gli aiuti per il progetto di Padre Giorgio in Mozambico. La sua lettera d'auguri.



Notizie belle e confortanti quelle di padre Giorgio Bender che ci aggiorna sul buon andamento del progetto “FARMA SÃO FRANCISCO” (un progetto di autosostegno agricolo e zootecnico) in Mozambico, dai primi raccolti, alla finitura della casa e la nascita di diversi animali allevati.

L’Associazione Il GERMOGLIO onlus e il CENTRO SOCIALE S. ANDREA, rivolgono un invito a continuare a sostenere l’operato di Padre Giorgio, un frate minore francescano argentino, che ha prestato servizio anche nella parrocchia di Serravalle, al fine di poter inviare entro gennaio altri aiuti che permettano di coprire le diverse spese del progetto.



E’ possibile contribuire con:

- LIBERE DONAZIONI (indicando nel versamento per Progetto di Padre Giorgio Bender)

Sul cc IBAN SM 18 W 03287 09803 000030305594 BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO – Filiale di Borgo Maggiore

Sul cc IBAN SM 14 W 06067 09802 000020101873 CASSA DI RISPARMIO - Filiale di Serravalle

- “OPERAZIONE SALVADANAIO" con un salvadanaio da tenere in famiglia e nei luoghi pubblici, in cui raccogliere piccole donazioni durante tutto l’anno.



- - Questi i riferimenti per avere ulteriori indicazioni:

- Il Germoglio Onlus e.mail onlusilgermoglio@gmail.com tel. 366 2848570 (Filippo)

- Centro Sociale S. Andrea e.mail csandrea@alice.sm tel. 337 101092 (Matteo)



FARMA SÃO FRANCISCO è un progetto già avviato su alcuni aspetti ma di ampio respiro, per questo si svilupperà in varie tappe. Questi gli obiettivi principali:

 La creazione di una Fattoria agricola a Jécua nella zona di Manica, nel centro del Mozambico, anche con un allevamento di animali.

 La costruzione della casa in cui vivranno i tre frati missionari, questo permetterà ai tre francescani, di poter seguire lo sviluppo e la gestione del progetto e collaborare alla cura pastorale nella zona (sono 74 piccole comunità cristiane).

 Una scuola di formazione nel settore agricolo, per la formazione e l’inserimento nel settore, di giovani lavoratori e professionisti del luogo.

 La realizzazione di un agriturismo e un mercato agricolo.

 La creazione di una Scuola Primaria per i bambini dei villaggi limitrofi.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare la possibilità di lavoro e autosufficienza alimentare alla popolazione del luogo, rendendo queste famiglie finalmente autonome e libere di rimanere con dignità nel loro paese. Altre finalità del progetto sono quelle di offrire mezzi di supporto alle case di formazione delle fiorenti vocazioni per la vita francescana e la possibilità di ospitare chi desidera fare esperienza di condivisione con le popolazioni del posto.





Per altre informazioni: http://www.onlusilgermoglio.org/i-progetto-farma-sao-francisco/ Facendo nostro il motto del progetto: “Seminare, raccogliere, condividere e coinvolgere“, proponiamo a tutti di coinvolgersi in questo progetto. Auguri di Buon Natale.



Cari amici di San Marino: Pace e Bene

Si avvicina la festa del Natale, che San Francesco d'Assisi amava chiamare “Festa delle Feste” perché il suo cuore era sbalordito nel vedere l'umiltà di Dio manifestarsi nella mangiatoia.

Questo Natale è un po 'diverso per tutto quello che abbiamo vissuto in quest'anno 2020. La pandemia ci ha colpiti tutti, ci ha fatto vivere la fragilità della nostra condizione umana.

Il Natale ci ricorda che Dio continua a fidarsi dell'uomo e si aspetta da noi una risposta di accoglienza e disponibilità.

In questa terra africana il Natale viene celebrato anche da famiglie e comunità con grande intensità. Forse senza tante luci e doni, ma come occasione di incontro e festa, perché Dio diventa un bambino per noi.

A nome dei frati della Fraternità che stanno vivendo questa esperienza missionaria, accompagnando circa 74 piccoli villaggi, vi ringrazio infinitamente per averci aiutato ad aiutare.

Abbiamo tanti progetti che vogliono generare lavoro e dignità per le famiglie ... Seminare, raccogliere, condividere e coinvolgere sono i verbi che ci accompagnano. Anche tu fai parte di questo progetto.

Un grande abbraccio a ciascuno di voi, amici di Serravalle e di Germoglio.

Uniti nell'Eucaristia alla vigilia di Natale e alla festa di Natale.

E spero che nel 2021 potrò visitarli.Proseguono gli aiuti per il progetto di Padre Giorgio in Mozambico. La sua lettera d'auguri

Notizie belle e confortanti quelle di padre Giorgio Bender che ci aggiorna sul buon andamento del progetto “FARMA SÃO FRANCISCO” (un progetto di autosostegno agricolo e zootecnico) in Mozambico, dai primi raccolti, alla finitura della casa e la nascita di diversi animali allevati.

L’Associazione Il GERMOGLIO onlus e il CENTRO SOCIALE S. ANDREA, rivolgono un invito a continuare a sostenere l’operato di Padre Giorgio, un frate minore francescano argentino, che ha prestato servizio anche nella parrocchia di Serravalle, al fine di poter inviare entro gennaio altri aiuti che permettano di coprire le diverse spese del progetto.



E’ possibile contribuire con:

- LIBERE DONAZIONI (indicando nel versamento per Progetto di Padre Giorgio Bender)

Sul cc IBAN SM 18 W 03287 09803 000030305594 BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO – Filiale di Borgo Maggiore

Sul cc IBAN SM 14 W 06067 09802 000020101873 CASSA DI RISPARMIO - Filiale di Serravalle

- “OPERAZIONE SALVADANAIO" con un salvadanaio da tenere in famiglia e nei luoghi pubblici, in cui raccogliere piccole donazioni durante tutto l’anno.



- - Questi i riferimenti per avere ulteriori indicazioni:

- Il Germoglio Onlus e.mail onlusilgermoglio@gmail.com tel. 366 2848570 (Filippo)

- Centro Sociale S. Andrea e.mail csandrea@alice.sm tel. 337 101092 (Matteo)



FARMA SÃO FRANCISCO è un progetto già avviato su alcuni aspetti ma di ampio respiro, per questo si svilupperà in varie tappe. Questi gli obiettivi principali:

- La creazione di una Fattoria agricola a Jécua nella zona di Manica, nel centro del Mozambico, anche con un allevamento di animali.

- La costruzione della casa in cui vivranno i tre frati missionari, questo permetterà ai tre francescani, di poter seguire lo sviluppo e la gestione del progetto e collaborare alla cura pastorale nella zona (sono 74 piccole comunità cristiane).

- Una scuola di formazione nel settore agricolo, per la formazione e l’inserimento nel settore, di giovani lavoratori e professionisti del luogo.

- La realizzazione di un agriturismo e un mercato agricolo.

- La creazione di una Scuola Primaria per i bambini dei villaggi limitrofi.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare la possibilità di lavoro e autosufficienza alimentare alla popolazione del luogo, rendendo queste famiglie finalmente autonome e libere di rimanere con dignità nel loro paese. Altre finalità del progetto sono quelle di offrire mezzi di supporto alle case di formazione delle fiorenti vocazioni per la vita francescana e la possibilità di ospitare chi desidera fare esperienza di condivisione con le popolazioni del posto.





Per altre informazioni: http://www.onlusilgermoglio.org/i-progetto-farma-sao-francisco/

Facendo nostro il motto del progetto: “Seminare, raccogliere, condividere e coinvolgere“, proponiamo a tutti di coinvolgersi in questo progetto. Auguri di Buon Natale.



Cari amici di San Marino: Pace e Bene

Si avvicina la festa del Natale, che San Francesco d'Assisi amava chiamare “Festa delle Feste” perché il suo cuore era sbalordito nel vedere l'umiltà di Dio manifestarsi nella mangiatoia.

Questo Natale è un po 'diverso per tutto quello che abbiamo vissuto in quest'anno 2020. La pandemia ci ha colpiti tutti, ci ha fatto vivere la fragilità della nostra condizione umana.

Il Natale ci ricorda che Dio continua a fidarsi dell'uomo e si aspetta da noi una risposta di accoglienza e disponibilità.

In questa terra africana il Natale viene celebrato anche da famiglie e comunità con grande intensità. Forse senza tante luci e doni, ma come occasione di incontro e festa, perché Dio diventa un bambino per noi.

A nome dei frati della Fraternità che stanno vivendo questa esperienza missionaria, accompagnando circa 74 piccoli villaggi, vi ringrazio infinitamente per averci aiutato ad aiutare.

Abbiamo tanti progetti che vogliono generare lavoro e dignità per le famiglie ... Seminare, raccogliere, condividere e coinvolgere sono i verbi che ci accompagnano. Anche tu fai parte di questo progetto.

Un grande abbraccio a ciascuno di voi, amici di Serravalle e di Germoglio.

Uniti nell'Eucaristia alla vigilia di Natale e alla festa di Natale.

Un abbraccio. P. Giorgio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Comunicato stampa

Il Germoglio Onlus e Centro Sociale S. Andrea



I più letti della settimana: