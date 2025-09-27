Proseguono gli appuntamenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri a New York

Prosegue la fitta agenda del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, a New York, con l’intervento, nella giornata odierna, alla riunione di Alto livello per celebrare e promuovere la Giornata internazionale per la totale eliminazione delle armi nucleari. Nel proprio intervento il Segretario di Stato Beccari ha riaffermato il pieno sostegno della Repubblica ad un mondo libero da armi nucleari, nonché condannato con massima fermezza qualsiasi minaccia nucleare, implicita o esplicita, indipendentemente dalle circostanze. È stato altresì ribadito l’impegno della Repubblica di San Marino a sostegno del Trattato di non proliferazione (TNP) e del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), due pietre miliari nel perseguimento della pace e della sicurezza internazionale. “San Marino ritiene che in tempi così difficili e complessi sia urgente e fondamentale che tutti noi rinnoviamo fermamente l'impegno a portare avanti la nostra agenda per il disarmo nucleare e la non proliferazione. - ha dichiarato il Segretario di Stato Luca Beccari - Una pacifica convivenza tra le Nazioni non dovrebbe basarsi su una retorica di paura e distruzione, ma piuttosto sul dialogo, la cooperazione e la solidarietà, caratteristiche che hanno plasmato l'identità del mio Paese nella sua lunga storia. ” Nella mattinata, il Segretario di Stato Beccari e il Ministro degli Affari Esteri di São Tomé and Príncipe, S.E. Gareth Guadalupe hanno firmato l’Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche. A margine dell’Assemblea Generale, il Segretario di Stato Beccari ha avuto l’occasione di intrattenersi con la Ministra per gli Affari Esteri dell’Austria, con il Ministro degli Affari Esteri di Cipro, con la Vice Ministra degli Affari Esteri della Germania, e con il Primo Ministro di Andorra, con i quali si sono sviluppati confronti sull’agenda bilaterale e sull’Accordo di Associazione di San Marino con l’Unione europea.





c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri