Proseguono gli appuntamenti istituzionali degli Eccellentissimi Capitani Reggenti nella cornice dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Nella giornata di ieri, gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, hanno preso parte all’apertura formale della 78^ sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella stessa giornata la Reggenza ha partecipato, presso il Metropolitan Museum of Art, al ricevimento offerto ai Capi Delegazione dal Presidente americano, Joe Biden, con il quale si sono intrattenuti per un breve colloquio. Nel corso dell’evento, i Capitani Reggenti hanno avuto altresì occasioni di incontro con numerosi Capi di Stato. In mattinata la Reggenza è intervenuta alla riunione di Alto livello dell’Assemblea Generale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle Pandemie, sottolineando l’importanza dell’implementazione di una strategia globale. I Capitani Reggenti hanno richiamato la dolorosa esperienza vissuta con l’epidemia da Covid- 19 che ha messo in luce la necessità di un’azione preventiva su scala internazionale, quale dimostrazione tangibile del valore intrinseco della cooperazione internazionale e del ricorso alla diplomazia multilaterale. Rimarcata altresì la volontà di proseguire negli interventi su scala globale sotto l’egida delle Nazioni Unite e, in particolare dell’OMS, soprattutto nel mantenimento di un network costante tra Paesi di modeste dimensioni. La Reggenza ha inoltre avuto un articolato momento di incontro e confronto con la Rappresentanza diplomatica sammarinese accreditata alle Nazioni Unite, alla quale ha espresso gratitudine per l’ampio e qualificato impegno profuso.

cs Segreteria Affari Esteri