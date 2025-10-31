Proseguono gli “Incontri del Lunedì” alla Biblioteca Popolare di Serravalle: successo per la serata dedicata alla geologia sammarinese

Lunedì 27 ottobre scorso, nella nuova sede della Biblioteca Popolare di Serravalle, situata a Dogana all’interno dell’Admiral di Dogana, primo piano, ha avuto luogo la quarta delle dieci serate degli INCONTRI DEL LUNEDI’, nella quale l’amico e relatore della serata Dr. CONRAD MULARONI – notissimo e stimato professionista – ci ha proposto “PILLOLE DI GEOLOGIA SAMMARINESE” e ha presentato il suo libro “Le formazioni geologiche della Repubblica di San Marino”. Un argomento “importante” e una occasione “rara” per ascoltare e conoscere meglio e più a fondo la nostra antichissima storia. Erano presenti alla serata anche altri noti conoscitori della materia che a fine esposizione hanno fatto domande, chiesto spiegazioni tecniche e apprezzato la chiarezza degli argomenti esposti e proposti anche in video con fotografie tratte dal volume presentato dal relatore. Lunedì 3 novembre prossimo avremo un’altra serata importante per la nostra storia e in particolare per la comunità di Serravalle, con il ricordo del carissimo e amato don Giuseppe Innocentini, per tutti don Peppino! L’amico Matteo Tamagnini, del Centro Sociale Sant’Andrea di Serravalle, ci presenterà la figura di don Peppino attraverso immagini dei primi campeggi negli anni ’50 del secolo scorso e della Colonia di Chiusi della Verna, proponendo testimonianze di vita, aneddoti e delle numerose iniziative poste in atto fin dai tempi del suo arrivo a Serravalle. La Biblioteca Popolare di Serravalle invita ancora una volta la cittadinanza ad essere presente a queste serate per vivere momenti particolari che faranno tornare alla mente emozioni e ricordi che fanno parte della nostra memoria e per far conoscere e tramandare ai più giovani le nostre origini. L’ingresso è rigorosamente gratuito. Inizio incontri ore 21,00.

c.s. Biblioteca Popolare di Serravalle







