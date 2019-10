Proseguono i lavori della Delegazione Rsm a Belgrado

Proseguono a Belgrado i lavori della 141^ Assemblea dell’Unione Interparlamentare cui partecipano i Consiglieri Marica Montemaggi (Capo Delegazione), Mara Valentini, e Teodoro Lonfernini. Nella giornata di ieri la delegazione sammarinese ha preso parte al dibattito in Assemblea Generale, durante il quale sono stati presentati i seguenti punti di urgenza: - la proposta dell’India sui cambiamenti climatici e per l’adozione di politiche per contrastare tale fenomeno che sta interessando tutto il mondo - la proposta di risoluzione presentata dalla Francia, affinché sia immediatamente interrotta l’offensiva militare turca in Siria - a sua volta la Turchia ha presentato una proposta volta ad una maggiore sensibilizzazione sul contrasto al terrorismo e sul ruolo delle grandi potenze al riguardo - infine una quarta proposta è stata formalizzata dalla delegazione peruviana per il ripristino dell’ordine democratico nelle istituzioni del suo Paese e per sensibilizzare l’attenzione internazionale in merito. La delegazione sammarinese, con scelta condivisa, è intervenuta in sede di votazione esprimendosi a favore delle proposte presentate da Francia ed India, astenendosi, invece, sulla proposta presentata dalla Turchia ritenendo opportuno non acuire le evidenti tensioni, tra grandi potenze occidentali e mediorientali, emerse anche in sede di dibattito. La delegazione ritiene che l’Assemblea Interparlamentare costituisca un’occasione fondamentale di confronto di cui anche il nostro Paese è attivo protagonista oltre che sostenitore dell’importanza del dialogo anche in questioni quanto mai attuali e delicate quali quella turca e siriana.