Proseguono i preparativi per il Capodanno diffuso di Santarcangelo con Bradipop, Melodj Mecca e Città Viva Pronte le ordinanze per la deroga agli orari, il divieto per i contenitori in vetro e gli spettacoli pirotecnici non autorizzati

Proseguono i preparativi per il Capodanno diffuso di Santarcangelo con Bradipop, Melodj Mecca e Città Viva.

Santarcangelo si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con una serata all’insegna di musica, convivialità ed eventi diffusi tra piazze e locali del centro città: sette le postazioni djset dislocate in piazza Ganganelli e in cinque bar, che si accenderanno poco prima di mezzanotte per accompagnare i festeggiamenti per il Capodanno. Dopo numerose edizioni in cui la grande festa di Capodanno è stata ideata e organizzata dall’Amministrazione comunale, quest’anno sarà Città Viva a curare la regia dell’evento. Dopo il cenone proposto dai ristoranti della città, “La bòba” – che rende ancora una volta omaggio al dialetto e alla poesia “Nadèl” di Raffaello Baldini, come per “LòMM. Natale e Capodanno a Santarcangelo” – prenderà avvio a partire dalle ore 23,45 con l’anteprima musicale a cura del partner storico del Capodanno Santarcangelo, il Bradipop, che nel 2022 farà coppia con il Melodj Mecca. A scandire l’inizio del nuovo anno, lo spettacolo dei fuochi d’artificio in programma alle ore 24 insieme il saluto della sindaca Alice Parma, a cui seguirà l’intrattenimento musicale: rockeggiante e alternativa la proposta del Bradipop Club, che tra gli altri vedrà protagonisti dj Magi, mentre per Melodj Mecca aprirà le danze il grande dj Meo, che dividerà la consolle con i dj Steve, Alex Erre e Sanco. Oltre alle postazioni dei due storici locali riminesi, in piazza Ganganelli saranno disponibili anche gli stand di Caffè Centrale, Caffè Clementino, Caffè Commercio, Boomerang RistoPub, Int. 17 Caffè e il food truck Da Mengo. Il Capodanno diffuso di “La bòba” sarà alimentato anche da altri cinque locali del centro, che proporranno musica e intrattenimento: Caffè Commercio, OltreBorgo, DONMINZONI 54, Fuoricentro birreria vineria, Caffè Clementino Santarcangelo. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, l’Amministrazione comunale ha autorizzato i locali partecipanti a svolgere dj set e altra musica dal vivo al chiuso o all’aperto, nonché a somministrare bevande e alimenti, fino alle ore 4 del 1° gennaio 2023. Le attività dovranno in ogni caso chiudere entro le ore 5, mentre la vendita per il consumo o l’asporto di bevande e alimenti in vetro saranno vietati nell’area della manifestazione e nei 50 metri vicini in tutte le direzioni. Su tutto il territorio comunale, infine, saranno vietati gli spettacoli pirotecnici non autorizzati.

c.s. Comune di Santarcangelo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: