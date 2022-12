Proseguono le iniziative volte alla celebrazione del trentesimo anniversario delle relazioni ufficiali tra San Marino e Croazia

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa la cittadinanza che lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 18:00 presso Sala Batoni del Museo di Stato si terrà la Conferenza “Il Patrimonio ritrovato, racconto sull’archeologia subacquea dell’area adriatica e sulla riscoperta delle cinte murarie”. Questa iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dall’Ambasciata della Repubblica di Croazia a Roma in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, con il patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per l’Istruzione e Cultura, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica di Croazia. L’evento prevede indirizzi di saluto istituzionali da parte dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per l’Istruzione e Cultura, cui seguiranno interventi da parte di autorevoli relatori. In seguito alla Conferenza e presso la stessa sede, sarà altresì presentata una mostra fotografica dedicata ai temi medesimi. Il progetto Il patrimonio ritrovato si svolge nell'ambito del programma culturale in occasione del trentesimo anniversario del riconoscimento internazionale della Repubblica di Croazia e delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di San Marino; inoltre costituisce la prima iniziativa culturale afferente ai due Memoranda firmati lo scorso 15 ottobre in occasione della visita ufficiale dei due Segretari di Stato a Zagabria. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rinnova alla cittadinanza l’invito a partecipare numerosa.

Cs - SdS Affari Esteri

