Proseguono secondo i programmi i lavori di realizzazione della rotatoria dei Tavolucci.

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute sull’avanzamento dei lavori della “rotatoria dei Tavolucci”, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici intende comunicare come si stia procedendo nel rispetto del cronoprogramma previsto in fase di progettazione. I lavori della prima fase, con lo sbancamento e la delimitazione del cantiere, apparivano senza dubbio più evidenti ma le operazioni proseguono tuttora regolarmente. Qualche giorno di ritardo, poi recuperato, era stato accumulato soltanto a causa della necessità di spostare alcuni impianti Telecom e, nel mese di maggio, a causa delle abbondanti piogge. L’opera di realizzazione della nuova rotonda ha richiesto un impegno particolare ma la fase più importante dell’opera è già stata completata. Completato lo sterro di alcune migliaia di metri cubi di terra, la realizzazione di oltre 2.000mq di cassonetti e massicciate. Già posati gli impianti di raccolta delle acque bianche e fognari, di energia elettrica, acqua e telefonici. Sono già stati “stesi” oltre 2km di tubazioni per i drenaggi ed altrettanti per impianti elettrici, oltre a 300m di “trincee” per impianti sensibili. In fase di realizzazione i marciapiedi e le aiuole spartitraffico. Sono già stati edificati 55mt di muro “faccia a vista” e 220 mt di marciapiedi. Partirà a breve la realizzazione dell'anello centrale della rotatoria e del parcheggio davanti la piscina. Entro l’estate le opere principali saranno completate. Settembre sarà il mese della modifica della viabilità, dell’asfaltatura, della realizzazione degli ultimi cordoli e del posizionamento della segnaletica. Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Il cantiere della rotatoria dei Tavolucci non è sperimentale ed è soggetto a Concessione Edilizia, precisamente la CON-10746, pertanto al termine dei lavori la rotatoria dei Tavolucci si intende definitivamente completata. A differenza della rotatoria di Domagnano per cui si è deciso di attendere un periodo di osservazione utile a monitorare le manovre dei mezzi pesanti ed i flussi veicolari e per apportare le possibili migliorie soprattutto in corrispondenza degli accessi alle proprietà private che si affacciano su essa. Anche per la rotatoria di Domagnano è previsto l’ottenimento della Concessione Edilizia nel mese di settembre ed il successivo completamento dei lavori. Per entrambe le rotatorie, progetto, direzione lavori e realizzazione sono interamente curati dal personale tecnico e salariato dell’AASLP.”.

Cs - AASLP

