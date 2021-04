Prospettive di lavoro e borse di studio negli Open Day virtuali dell’Università di San Marino Sul sito www.unirsm.sm i riscontri degli studenti di Ingegneria Civile e degli altri corsi di laurea

“I rapporti che nascono in questa università sono al pari di una famiglia. È molto facile, per esempio, che si creino gruppi Whatsapp o Facebook, per essere in contatto non solo in ambito universitario. I docenti sono alla mano e disponibili. Nei contenuti Ingegneria lo si associa a Matematica, a Fisica e più in generale al ragionamento. A me piace analizzare gli avvenimenti di tutti i giorni da questi punti di vista, per capire perché una determinata cosa funziona in un certo modo”. Queste le parole con cui Luca Bigonzi, iscritto al terzo anno del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, descrive la sua esperienza nei podcast disponibili sulle pagine web degli Open Day virtuali dell’Ateneo, sul sito www.unirsm.sm.

La sua testimonianza si affianca a quella di altri studenti ed ex in una serie di contenuti dedicati a chi sta per passare dalle scuole superiori all’università: “Mi sono laureato nel 2019, ho lavorato per qualche mese nel settore dell’edilizia privata con un architetto e poi sono passato a una grande società di Ingegneria dove ora mi occupo della direzione lavori di un vasto cantiere”, racconta Enrico Fattori, che ha concluso il percorso triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio.

Negli Open Day virtuali i podcast curati dall’emittente Usmaradio si affiancano a filmati, un servizio di prenotazione per effettuare colloqui online con i docenti e la descrizione delle principali opportunità: “Nell’ambito di Ingegneria Civile - spiega il docente Andrea Grilli - ogni anno vengono assegnate agli studenti almeno 4 o 5 borse di studio in collaborazione con partner sammarinesi e italiani come AASLP, AASS, Comune di Fano e GEAT, municipalizzata del Comune di Riccione”.

Oltre ai corsi di laurea in Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio, gli Open Day coinvolgono i percorsi formativi in Design, Ingegneria Gestionale, Comunicazione e Digital Media.

