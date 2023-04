Prossimo stage presso il Consiglio d’Europa

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri segnala una interessante opportunità formativa offerta dal Consiglio d’Europa ai cittadini degli Stati membri. Trattasi di uno stage formativo destinato ai giovani laureati per permettere loro di acquisire una significativa esperienza in ambito internazionale e multiculturale. La sessione di stage ha una durata da otto settimane a cinque mesi e può svolgersi a Strasburgo o in uno degli Uffici del Consiglio d’Europa all’estero. Il termine per poter presentare la domanda è il 10 maggio prossimo.

Coloro che sono interessati alla partecipazione possono trovare tutte le informazioni al seguente link: https://www.coe.int/fr/web/jobs/traineeships.

