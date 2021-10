Protezione Civile - AASS: "Attività manutentive Cabina Primaria di Alta Tensione - Rovereta"

Si comunica che nel giorno 31 ottobre p.v. e nei giorni dal 5 all’11 novembre saranno effettuate alcune attività di manutenzione sulla rete di alta tensione che alimenta il territorio della Repubblica. Durante le attività non sarà disponibile la ridondanza dell’alimentazione elettrica di Alta Tensione e pertanto eventuali guasti o malfunzionamenti che si dovessero verificare sull’unica alimentazione disponibile provocherebbe la mancanza di corrente elettrica, ripristinabile in alcune ore. Pur ritenendo remota probabilità di eventuali temporanei disservizi si raccomanda di verificare i sistemi di generazione ausiliaria eventualmente disponibili in particolare per le strutture strategiche.

c.s. Protezione Civile San Marino - AASS