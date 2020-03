Protezione civile: avviato il Piano di assistenza alla popolazione

La Protezione Civile di San Marino in collaborazione con il Servizio Territoriale Domiciliare dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, la Croce Rossa Sammarinese e le Milizie, ha presentato oggi in conferenza stampa il Piano di Assistenza alla Popolazione. Il supporto nell’assistenza è garantito dagli Scout, dai numerosi volontari facenti parte e non di Associazioni, che si ringraziano per il prezioso contributo. Si tratta del servizio già operativo fin dai primi giorni dell’emergenza COVID-19 e che consente di assistere le persone che si trovano in isolamento domiciliare o che sono sole e non possono contare sulla rete familiare o degli amici. Il Piano di Assistenza è gestito operativamente dalla Protezione Civile ed è attivo 24 ore su 24. In concreto l’assistenza offerta consente di portare generi di prima necessità, la spesa di alimenti, farmaci, alle persone in isolamento o sole, ma anche interventi di assistenza tecnica per la rottura di un impianto oppure un guasto. Per rivolgersi al servizio sono stati attivati dei numeri dedicati: 0549 883401 oppure lo 0549 883402 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 18:00, mentre per il sabato, la domenica e in ore serali resta valido il numero della Centrale Operativa Interforze 0549 888888 oppure 331 6154097. È possibile anche comunicare via posta elettronica inviando una email a: assistenza.protezionecivile@pa.sm.



