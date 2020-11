Protezione Civile: donazione tenda dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM)

Nella cornice del Memorandum d’Intesa sottoscritto a Roma nel 2015 dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri per la Repubblica di San Marino e dal Sovrano Ordine di Malta, in merito alla cooperazione in materia di protezione civile, si colloca il gesto di solidarietà odierno nei confronti della nostra Repubblica da parte del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), che mette a disposizione e consegna alla Protezione Civile di San Marino, una tenda pneumatica a 4 arcate che sarà impiegata per le esigenze dettate dall'emergenza e a supporto della sanità.

Tale gesto, che acquista ancor più importanza nell’attuale fase di emergenza sanitaria derivante dalla seconda ondata del fenomeno epidemico COVID-19, è frutto degli ottimi rapporti di collaborazione fra le omologhe strutture operative.

Il Servizio di Protezione Civile ringrazia per la sensibilità dimostrata l’Ambasciatore di Malta presso la Repubblica di San Marino, Marcello Celestini, il Direttore Nazionale del CISOM, Giovanni Strazzullo, il Capo Gruppo Roma, Filippo Greco, il Capo Raggruppamento Emilia Romagna, Claudio Valmori, il Capo Gruppo Rimini, Michele Urbano, e i volontari venuti da Roma per la consegna.







Comunicato stampa

Protezione Civile