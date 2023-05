Protezione Civile: il GIV Valconca impegnato in interventi di bonifica a Faenza

Sette volontari della Protezione Civile appartenenti al GIV Gruppo intercomunale Valconca, di cui una impegnata nell’allestimento della segreteria d'emergenza e sei operativi con un mezzo attrezzato con carrello e motopompa, hanno eseguito diversi interventi di bonifica, nel comune di Faenza, liberando abitazioni e condomini da acqua e fango, che la recente emergenza maltempo aveva provocato. Ancora una volta i volontari hanno prontamente risposto alla richiesta di aiuto di popolazioni in difficoltà. Allo stesso tempo erano pronte 2 squadre dotate di altri mezzi e motopompe per intervenire nei 9 comuni dell'Unione durante l'allerta rossa dichiarato lo scorso 10 maggio. "Uomini e mezzi della Protezione Civile dell'Unione Valconca, adeguatamente organizzati nel GIV Gruppo Intercomunale Valconca sono la migliore garanzia per le popolazioni dei 9 comuni facenti parte dell'Unione, che con professionalità, competenza e disponibilità sono in grado di affrontare, situazioni di criticità, sanitaria, climatica e ambientale".

cs Gruppo intercomunale Valconca