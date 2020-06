Protezione Civile: in arrivo due tende dalla regione Molise

La Protezione Civile di San Marino è lieta di comunicare che nella mattinata di domani, 20 giugno, sarà presente in territorio una delegazione del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise che consegnerà all’omologo Servizio sammarinese n. 2 tende, nell’ambito di una collaborazione fra i due sistemi di protezione civile sostenuta da un lato dal Presidente della Regione Molise e dall'altro dalle autorità sammarinesi, certi di una futura proficua cooperazione. La Protezione Civile Sammarinese ringrazia il Presidente della Regione Molise ed il Servizio di Protezione Civile del Molise per il prezioso contributo, nonché il Sig. Giuseppe Maria Della Balda per essersi prodigato al suddetto fine.



