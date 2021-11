Protezione Civile incontra il Direttore Nazionale del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta - CISOM

In data 15 novembre il Capo della Protezione Civile della Repubblica di San Marino Ing. Pietro Falcioni unitamente al collaboratore Ing. Andrea Silvagni hanno incontrato il Direttore Nazionale del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta - CISOM Dott. Giovanni Strazzullo ed il Presidente Dott. Gerardo Solaro del Borgo unitamente al Capo Raggruppamento Emilia Romagna Arch. Alessandro Cingolani. Facendo seguito al Memorandum di Intesa sottoscritto il 22 aprile 2015 tra la Repubblica di San Marino ed il Sovrano Ordine Militare di Malta per quanto riguarda le attività di formazione, prevenzione, intervento e ripristino delle normali condizioni di vita a seguito di necessità derivanti da catastrofi naturali o particolari situazioni climatiche e atmosferiche che dovessero compromettere la sicurezza dei cittadini sammarinesi, nel corso dell’incontro si è discusso riguardo alla programmazione delle attività che prevedono un’azione sinergica tra le due realtà. In particolare, in attuazione del suddetto protocollo operativo, le parti hanno convenuto che in caso di catastrofi naturali o di particolari situazioni climatiche e atmosferiche il Servizio di Protezione Civile della Repubblica di San Marino potrà richiedere l’intervento del CISOM. Inoltre è prevista l’organizzazione di attività di formazione e prevenzione, nonché la formulazione da parte del CISOM di proposte formative periodiche con contenuti afferenti alle finalità di assistenza sanitaria, umanitaria e di cooperazione in generale che sono proprie del CISOM, mirate ad implementare e rafforzare il livello di preparazione sia dei funzionari sia degli operatori del Servizio di Protezione Civile della Repubblica di San Marino. Considerato che la Repubblica di San Marino ed il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta intrattengono relazioni diplomatiche fin dal 1935 particolare soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti per il proficuo rapporto di collaborazione in materia di protezione civile già da tempo instaurato.

