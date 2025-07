Protezione civile: prevenzione rischio incendi boschivi

Come ogni anno, la stagione estiva, spesso si caratterizza per condizioni meteo severe in relazione al rischio di incendi boschivi. Il Piano sammarinese di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi prevede, oltre al modello di intervento, anche una debita campagna informativa al fine di mitigare il rischio e prevenire scongiurate fonti di innesco. Il comportamento umano è la principale causa per queste tipologie di incendio, risulta pertanto fondamentale rinnovare ogni volta le raccomandazioni basilari al fine di assumere comportamenti corretti. Gli inneschi possono essere di svariato tipo, dall'abbruciamento incontrollato di sfalci e potature alle imprudenze e disattenzioni nell'abbandono di mozziconi di sigarette o braci ancora calde dopo fuochi. Il Servizio di Protezione Civile, la Polizia Civile, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole svolgono in relazione al Piano di Protezione Civile, attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e unitamente alla Segreteria di Stato Territorio e Ambiente ricordano quanto sia importante conservare il territorio e salvarlo da incendi boschivi e richiamano pertanto i cittadini ad assumere comportamenti tesi a prevenire il rischio. Si informa che è stata emessa Ordinanza di divieto assoluto, su tutto il territorio, di combustione in loco e abbruciamento dei residui vegetali, agricoli e forestali, derivanti da sfalci, potature o ripuliture, fino al 14 settembre. Inoltre, dal 23 giugno scorso, è stata attivata dal Servizio Protezione Civile, in accordo con quanto disposto dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la FASE DI ATTENZIONE per il rischio incendi boschivi, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell’andamento delle condizioni meteoclimatiche. Ricordiamo che in caso di avvistamento di colonne di fumo o incendi devono essere contattai i seguenti numeri: - 115 - 0549 888888. Si allega per completezza l’Ordinanza n.10/2025. Da sabato 5 luglio sarà inoltre attivo l’importante servizio di Avvistamento Incendi Boschivi da parte del Volontariato di Protezione Civile che controllerà il nostro territorio e quello limitrofo dalla postazione di vedetta fissa presso la Prima Torre, ai fini della prevenzione contro l'insorgere di incendi boschivi. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Dipartimento Territorio e Ambiente I Volontari, formati con un corso specialistico, svolgono un ruolo di monitoraggio delle aree a rischio, di avvistamento e allertamento, nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi boschivi in sinergia con il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Rimini. Ringraziamo tutti i volontari che daranno la loro disponibilità nel sacrificare un po' del loro tempo libero per la tutela del territorio.



c.s. Protezione Civile San Marino